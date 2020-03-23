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طقس غد الثلاثاء.. معتدل وأمطار خفيفة على السواحل

العاصمة تسجل 16 درجة صغرى
دعاء محمود 3:21 م, الأثنين, 23 مارس 20 3:21 م, الأثنين, 23 مارس 20

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يسود البلاد غدا الثلاثاء ، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا ، شبورة صباحا والرياح معتدلة وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، إن طقس السواحل الشمالية الغربية ، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وشبورة صباحا ، والرياح نشطة .

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا ، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة ، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة .

وتابعت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر معتدل نهارًا بارد ليلاً ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح معتدلة .

أما طقس جنوب الصعيد فحار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على القاهرة الصغرى 16 والعظمي 26، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمي 20، أما شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27، والغردقة الصغرى 15 والعظمى 28 .

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بقلم دعاء محمود

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