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طقس غد الثلاثاء.. معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا وشبورة صباحًا

القاهرة تسجل 32 درجة عظمى
دعاء محمود 6:23 م, الأثنين, 1 يونيو 20 6:23 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت الهيئة إن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 36، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 37، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 26.

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بقلم دعاء محمود

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