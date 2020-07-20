طقس غد الثلاثاء.. مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود مدن القاهرة الكبري والوجه البحري، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الطقس في السواحل الشمالية

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

شديد الحرارة في شمال وجنوب الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة غدا الثلاثاء في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و28 للصغري. درجات الحرارة

الرطوبة النسبية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.

طقس اليوم الإثنين

ويسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن آخر إصدارات النماذج العددية توضح زيادة الرطوبة النسبية علي شمال البلاد حتي القاهرة في ساعات الصباح الأولى من اليوم، حيث تنخفض معها الرؤية الأفقية وسرعان ما تتحسن مع شروق الشمس، منوهة بضرورة توخي الحذر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

ماهو الفاصل المداري أو ما يطلق عليه نطاق التقارب بين المدارين؟

أوضحت الهيئة أن هذا الفاصل عبارة عن حزام من الضغط المنخفض يلف حول الأرض بالقرب من خط الاستواء، حيث تتجمع الرياح التجارية في نصف الكرة الشمالي، مع الرياح التجارية في نصف الكرة الجنوبي.

ويتميز هذا الحزام بنشاط كبير للحمل الحراري والذي يولد غالبا عواصف رعدية قوية وهطول كبير للأمطار، ولأن اليابس يكتسب حرارة أكبر من المسطحات المائية نهارًا لذلك تكون العواصف أكثر نشاطا على اليابسة نهارًا وأقل منها على المحيطات.