طقس غد الثلاثاء..عودة الأمطار والرياح النشطة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس غد الثلاثاء، مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع حركة رياح نشطة وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في المحافظات.

وتتراجع درجات الحرارة فى القاهرة الكبري إلى 13 للصغرى و18 درجة للعظمى، فيما يصل طقس الوجه البحري مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلاً، ورياح نشطة مع عودة تساقط الامطار.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقساً مائلاً للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، والرياح تصل الى النشطة مع تساقط الأمطار بشكل متوسط.

كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا دافئا نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة فى الصباح وحركة رياح نشطة.

أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما طقس جنوب الصعيد يشهد طقسا حارا نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 18 – والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 17، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 – والغردقة الصغرى 18 والعظمى 27.