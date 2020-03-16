لايف

طقس غد الثلاثاء..عودة الأمطار والرياح النشطة

تصل درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 18 والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 17
عصام عميرة 12:01 ص, الثلاثاء, 17 مارس 20 12:01 ص, الثلاثاء, 17 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس غد الثلاثاء، مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع حركة رياح نشطة وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في المحافظات.

وتتراجع درجات الحرارة فى القاهرة الكبري إلى 13 للصغرى و18 درجة للعظمى، فيما يصل طقس الوجه البحري مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلاً، ورياح نشطة مع عودة تساقط الامطار.

 وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقساً مائلاً للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، والرياح تصل الى النشطة مع تساقط الأمطار بشكل متوسط.

كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا دافئا نهارا وشديد البرودة ليلا، مع شبورة فى الصباح وحركة رياح نشطة.

أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما طقس جنوب الصعيد يشهد طقسا حارا نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 18 – والإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 17، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26 – والغردقة الصغرى 18 والعظمى 27.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

انعقاد دائم لغرفة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط وغلق الطرق الرئيسية

عصام عميرة 12:58 م, الخميس, 12 مارس 20

موجة الطقس السيئ تصل العاصمة.. أمطار رعدية غزيرة تضرب القاهرة

حسين القباني 10:47 ص, الخميس, 12 مارس 20

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية عنيفة يصاحبها أمطار غزيرة وهبوط كبير لدرجات الحرارة

المال - خاص 8:32 م, الأثنين, 9 مارس 20

حالة الطقس اليوم الخميس 5-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:23 ص, الخميس, 5 مارس 20

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:24 ص, الثلاثاء, 3 مارس 20

حالة الطقس اليوم الإثنين 2-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:15 ص, الأثنين, 2 مارس 20