طقس غد الثلاثاء.. دافئ وشبورة مائية صباحا على القاهرة وسيناء

تنخفض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، ليسود طقس دافئ نهارًا، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وعلى السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحا، بارد ليلا والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء فمائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة، مع شبورة مائية صباحا على شمال ووسط سيناء.

الطقس في الصعيد

ويشهد شمال الصعيد طقسا دافئا نهارًا باردا ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 10 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 14 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الإثنين دافئة نهارًا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، مائلة للدفء على السواحل الشرقية، باردة ليلا والرياح معتدلة.

وتشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، على فترات متقطعة بنسبة 40%.

ويسود جنوب سيناء طقس حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، فيما يكون دافئا على الشمال باردا ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.