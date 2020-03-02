طقس غد الثلاثاء.. دافئ نهارًا ومضطرب فى الملاحة البحرية

يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، شبورة صباحا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن الطقس على السواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، بينما طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وعن حالة الرياح معتدلة.

وأضافت أن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

ويشهد طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وشبورة صباحا علي بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، على القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23، أما شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26، والغردقة الصغرى 15 والعظمى 26.