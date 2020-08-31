طقس غد الثلاثاء .. حار والعظمى في القاهرة تسجل 36 درجة

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

طقس السواحل وجنوب سيناء

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعلي جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما طقس شمال وجنوب الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي شمال البلاد معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة غد الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 28 للصغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 75 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

وتشهد البلاد اليوم الإثنين، حالة طقس حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما يكون مائلة للحرارة علي السواحل الشرقية، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.