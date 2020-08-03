طقس غد الثلاثاء.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الثلاثاء، حارًا رطبًا نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تشير خرائط الطقس إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

طقس السواحل وجنوب سيناء

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية فمعتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25.

وفي شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 41 والصغرى 24 .

فيما تسجل درجة الحرارة غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 44 للعظمى و28 للصغرى.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و32 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و18 للصغري.

طقس اليوم الاثنين

ويشهد اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارًا، شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بينما يكون على السواحل الغربية معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت الهيئة أن طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من أقصي جنوب الصعيد.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. الفاصل المداري

وأوضحت الهيئة أن مصر والسعودية تودعان الفاصل المداري اليوم؛ حيث تقل فرص سقوط الأمطار تدريجيًا ولكن الأجواء الجنوبية لا تخلو من التكونات المحلية للسحب نتيجة الرطوبة الموجودة والحرارة المرتفعة.