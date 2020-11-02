طقس غد الثلاثاء .. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق

تنخفض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، ليسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، وتضم البحيرة وكفر الشيخ، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا علي السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح نشطة، حيث تتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الثلاثاء، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و21 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، علي القاهرة والوجه البحري، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وتضم البحيرة وكفر الشيخ، والرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

أما طقس جنوب سيناء فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل إلي حد السيول علي مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والتي تضم حلايب وشلاتين، رأس بيناس وسانت كاترين.

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد وتضم الفيوم وأسيوط والمنيا.

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.