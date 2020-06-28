طقس غد الاثنين.. مائل للحرارة وشبورة مائية صباحًا

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وذلك وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت الأرصاد أن طقس السواحل الشمالية، معتدل نهارًا لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

أما طقس شمال الصعيد، فحار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة العظمى 35 والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 22.

وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 21.

الرطوبة النسبية

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمي و35 للصغري، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمي، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

طقس اليوم الأحد

يشار إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية، فالطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، القاهرة، العظمى 35، والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29، والصغرى 22.

وشرم الشيخ، العظمى 38، والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27، ودمنهور العظمى 29، والصغرى 21.