طقس غد الاثنين.. مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا وذلك وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في بيانها إن حال طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع نشاط للرياح علي مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة العظمى 33 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، دمنهور العظمى 31 والصغرى 21.