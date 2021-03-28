طقس غد الاثنين.. بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري

يسود القاهرة والوجه البحرى، غدًا الاثنين، طقس لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس على السواحل

فيما يكون طقس السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع اضطراب شديد في البحر الأحمر وخليج السويس.

وتصل سرعة الرياح في البحر الأحمر وخليج السويس من 60 إلى 70 كم في الساعة، مع ارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد الجوية، بالشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

شبورة مائية

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 07 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الاثنين، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى شبورة مائية صباحا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل على فترات متقطعة.

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

ويسود شمال الصعيد طقس لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة. الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج يتراوح مابين 3 إلى 5 أمتار، والرياح شمالية غربية.