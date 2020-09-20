طقس غد الاثنين.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

تشهد البلاد غدًا الاثنين انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود القاهرة والوجه البحري، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

انخفاض في الرؤية

كما يسود السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحياناً علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح نشطة غرباً مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. رياح مثيرة للأتربة والرمال

أما طقس السواحل الشرقية، فمعتدل نهارًا، لطيف ليلاً، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

طقس جنوب سيناء

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

شديد الحرارة

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط غرباً.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 35 للعظمى، و26 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 27 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و27 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 36 عظمى و26 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غد الاثنين، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 23 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، على القاهرة الكبري والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية، حيث تتأثر غرب البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط غرباً.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.