طقس غد الاثنين.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأتربة عالقة

ترتفع درجات الحرارة غدًا الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، وأتربة عالقة، بارد ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية لطيف نهارًا، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الغربية، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من أقصي غرب البلاد.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الإثنين، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 19 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 18 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 55 للعظمى، و30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 35 للعظمى و15 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، معتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية لطيفة نهارًا، فيما تكون معتدلة على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من أقصي غرب البلاد.

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.