طقس غد الاثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة على غرب البلاد

ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدًا الاثنين، ليسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس فى السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة. الطقس

وأفادت الهيئة بأن حالة الطقس على جنوب سيناء، دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.