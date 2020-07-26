طقس غد الاثنين.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الإثنين، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة رعدية على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. شديد الحرارة

شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلى جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من الجنوب.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

فيما تسجل درجة الحرارة غد الإثنين في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و28 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و55 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

طقس اليوم الأحد

ويسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.