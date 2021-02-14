طقس غد الإثنين .. مائل للدفء نهارًا وأمطار على السواحل

تشهد البلاد غدًا الإثنين، طقسا مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

فيما يكون طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بوجود مرتفع جوي بينما جنوب البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض ويتزامن معه دخول منخفض جوي من الغرب.

الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد. الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغرى.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 18 والصغرى 07 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمى و 13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء، مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس على شمال الصعيد مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.