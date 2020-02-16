طقس غد الإثنين.. عدم استقرار فى الأحوال الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، أن يكون طقس غد الإثنين ، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، على القاهرة الكبرى ، بينما الوجه البحرى يشهد تساقطا للأمطار الخفيفة إلي متوسطة على مناطق متفرقة .

وأضاف الخبراء أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة .

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، فالطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلي اضطراب الملاحة البحرية .

أما شمال الصعيد فمائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا ، والرياح نشطة ، وبالنسبة لجنوب الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة .