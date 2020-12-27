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طقس غد الإثنين .. شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة في الصباح

أمطار على البحر الأحمر
دعاء محمود 5:34 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 5:34 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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تنخفض درجات الحرارة غدا الإثنين، ليسود البلاد طقس مائل للدفء نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى القاهرة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري.

الطقس فى السواحل

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارًا، فيما يكون مائل للدفء على السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

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الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الإثنين، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 11 للصغري.

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نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 45 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

حالة الطقس اليوم فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

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وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.7 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية ، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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