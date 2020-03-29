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طقس غد الإثنين.. رياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى 15 درجة على القاهرة

معتدل نهارًا
دعاء محمود 4:38 م, الأحد, 29 مارس 20 4:38 م, الأحد, 29 مارس 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس غد الإثنين،  معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، علي القاهرة الكبري والوجه البحرى.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة علي المناطق المكشوفة.

وتابعت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا مائلاً للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

أما طقس شمال الصعيد فمائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على القاهرة الصغرى 15 والعظمي 29، والإسكندرية الصغرى 14 والعظمي 29، وشرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29 والغردقة الصغرى 18 والعظمى 29.

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بقلم دعاء محمود

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