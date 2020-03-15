طقس غد الإثنين.. دافئ نهارا مع شبورة صباحا

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس غد الإثنين، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع حركة رياح خفيفة تصل إلى معتدلة ، شبورة صباحا على القاهرة الكبرى، فيما يكون طقس الوجه البحرى مائلا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا ، شبورة صباحاً ورياح خفيفة .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة مع شبورة صباحا على بعض المناطق.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقساً مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

كما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، طقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا ، مع شبورة فى الصباح وحركة رياح متعطلة.

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا ، ورياح خفيفة، بينما طقس جنوب الصعيد يشهد طقسا حارا نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح خفيفة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، غدا ، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21 ، أما شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27 والغردقة الصغرى 17 والعظمى 28 .