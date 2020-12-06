طقس غد الإثنين.. ارتفاع في درجة الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

ترتفع درجات الحرارة غدًا الإثنين، ليسود البلاد طقس مائلا للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم ومطروح).

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الإثنين، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلي شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.