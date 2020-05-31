طقس غد الإثنين.. ارتفاع فى درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحرى، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وإثارة الرمال والأتربة علي أقصي غرب البلاد.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأكدت الهيئة أن شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوى متمركز فى الصحراء الغربية، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 34 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 34.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 34، والغردقة الصغرى 22 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 33.

