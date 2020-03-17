طقس غد الأربعاء: ممطر ورياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس غدًا الأربعاء، معتدلًا نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أن الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة.

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، على القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18.