طقس غد الأربعاء .. معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا

يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25.

أما شرم الشيخ، الصغرى 24، والعظمى 34، والغردقة الصغري 23 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 20، والعظمى 29.