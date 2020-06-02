طقس غد الأربعاء.. معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا وشبورة خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس غد الأربعاء، معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حال الطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة مع سقوط للأمطار الخفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيفا ليلًا والرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27.

أما شرم الشيخ، فالصغرى 24، والعظمى 35، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 27.