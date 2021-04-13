طقس غد الأربعاء.. مائل للحرارة ونشاط للرياح على القاهرة وجنوب سيناء

لطيف ليلًا على كل الأنحاء

ترتفع درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد أن طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فمائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة. حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15.

أما شرم الشيخ فالعظمى 30، والصغرى 19، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 18 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 25، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24، والصغرى 11 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 33 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 17 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على القاهرة والوجه البحرى، أجواء معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.