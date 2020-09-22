طقس غد الأربعاء.. مائل للحرارة رطب واضطراب في الملاحة البحرية

تشهد البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

أمطار خفيفة على السواحل

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

حار على جنوب سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

طقس شمال وجنوب الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط غرباً مثيرة للرمال والأتربة. تغيرات – فى الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 25 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30، والمحسوسة 41 عظمى و 33 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 24، والمحسوسة 33 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 20، والمحسوسة 36 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غد الأربعاء، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 28 صغرى.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمى و 28 صغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

فيما تكون حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي الشمال كما تنشط علي غرب الجنوب.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.