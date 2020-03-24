طقس غد الأربعاء.. لطيف نهارًا والقاهرة تسجل 15 درجة صغرى

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس غد الأربعاء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا شبورة صباحا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وقالت الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الغربية ، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وشبورة صباحا، والرياح معتدلة .

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، طقسا لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا ، وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة ، فيما يكون الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر معتدل نهارًا بارد ليلاً ، والرياح معتدلة .

أما طقس جنوب الصعيد فحار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة ، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا ، شديد البرودة ليلا ، والرياح معتدلة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمي 22، أما شرم الشيخ الصغري 17 والعظمى 23، والغردقة الصغري 17 والعظمى 24 .