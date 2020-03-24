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طقس غد الأربعاء.. لطيف نهارًا والقاهرة تسجل 15 درجة صغرى

شبورة صباحا
دعاء محمود 4:52 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 4:52 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس غد الأربعاء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا شبورة صباحا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

وقالت الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الغربية ،  لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وشبورة صباحا، والرياح معتدلة .

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، طقسا لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا ، وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة ، فيما يكون الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر معتدل نهارًا بارد ليلاً ، والرياح معتدلة .

أما طقس جنوب الصعيد فحار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة ، بينما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا ، شديد البرودة  ليلا ، والرياح معتدلة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء،  على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمي 22، أما شرم  الشيخ الصغري 17 والعظمى 23، والغردقة الصغري 17 والعظمى 24 .

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بقلم دعاء محمود

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