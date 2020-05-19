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طقس غد الأربعاء.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 43 درجة

أمطار رعدية على بعض المناطق
دعاء محمود 6:26 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 6:26 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الأربعاء، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وذلك على القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية شديد الحرارة نهارًا لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر .

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من الشمال والجنوب.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 29 والعظمى 43 والإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 37.

أما شرم الشيخ، الصغرى 28، والعظمى 37، والغردقة الصغري 27 والعظمى 38، بينما دمنهور الصغرى 25، والعظمى 37.

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بقلم دعاء محمود

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