طقس غد الأربعاء.. شبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 28 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الأربعاء، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على أقصي الغرب مثيرة للرمال أحيانا .

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

أما شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 26، أما شرم الشيخ الصغري 21 والعظمى 29.