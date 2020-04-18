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طقس غد الأحد.. معتدل نهارًا وشبورة.. و«العظمى» بالقاهرة 28 درجة

شديد البرودة ليلا
دعاء محمود 3:05 م, السبت, 18 أبريل 20 3:05 م, السبت, 18 أبريل 20

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الأحد، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة.

وقالت الهيئة، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد شمال الصعيد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23، أما شرم الشيخ الصغري 19 والعظمى 29.

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بقلم دعاء محمود

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