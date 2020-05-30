طقس غد الأحد.. معتدل الحرارة نهارًا واضطراب في الملاحة

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا الأحد، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وعلى السواحل الشمالية فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وأكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 30، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 29، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.