طقس غد الأحد.. مائل للدفء نهارًا وشبورة على الطرق

تنخفض درجات الحرارة غدًا الأحد، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتشهد جنوب سيناء طقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون طقس جنوب العيد الصعيد مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس في جنوب سيناء أجواء دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.