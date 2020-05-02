طقس غد الأحد.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي وسط سيناء.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 31 والإسكندرية الصغرى 17، والعظمى 25.

أما شرم الشيخ الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 22، والعظمى 34، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 27.