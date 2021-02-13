طقس غد الأحد.. شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا على الطرق

تشهد القاهرة والوجه البحري، غدًا الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس فى سيناء

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء مائلًا للحرارة نهارًا، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد بأن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19، والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و13 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتشهد حالة الطقس في جنوب سيناء أجواء مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 ومتر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.