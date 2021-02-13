لايف

طقس غد الأحد.. شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا على الطرق

مائل للدفء نهارًا
دعاء محمود 5:55 م, السبت, 13 فبراير 21 5:55 م, السبت, 13 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد القاهرة والوجه البحري، غدًا الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس فى سيناء

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء مائلًا للحرارة نهارًا، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 8-2-2021 فى مصر

ونوهت الأرصاد بأن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19، والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و13 للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 11-2-2021 فى مصر
درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الشرقية، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا  «جايكا» تكشف تفاصيل برنامح المنح الدراسية

وتشهد حالة الطقس في جنوب سيناء أجواء مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 ومتر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية.. أكثر من 7 ريختر

المال - خاص 5:42 م, السبت, 13 فبراير 21

السيسي يتابع موقف تنظيم التداخل بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي

هيثم سمير 5:33 م, السبت, 13 فبراير 21

فحص تعاطي المخدرات لـ6625 سائقًا خلال أسبوع

أماني عوض 5:16 م, السبت, 13 فبراير 21

أبرزها مليون عبوة تجميل بميناء الإسكندرية.. إحباط 6 محاولات تهريب بضائع محظورة ومخدرات

أماني عوض 4:49 م, السبت, 13 فبراير 21

غرامات بقيمة 4.6 ملايين جنيه.. ضبط 93.9 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات خلال أسبوع

أماني عوض 4:13 م, السبت, 13 فبراير 21

وزيرة البيئة : «صفط تراب» أول نموذج للقرية المصرية المتوافقة بيئيًا

عصام عميرة 2:55 م, السبت, 13 فبراير 21