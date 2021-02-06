طقس غد الأحد.. شبورة صباحًا والقاهرة تسجل 12 درجة صغرى

تنعدم فرص سقوط الأمطار، غدًا الأحد، ليسود البلاد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة والوجه البحرى، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

أما طقس السواحل الشمالية الشرقية فمعتدل نهارًا، فيما يكون مائلًا للدفء على السواحل الغربية، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وتشهد جنوب سيناء طقسًا دافئًا نهارًا، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في الصعيد

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 14. درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 23، والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 15 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22، والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و12 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد نسبة 55 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس، اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة والوجه البحرى.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أما طقس شمال الصعيد فمائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج ما بين 2 و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.