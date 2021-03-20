طقس غد الأحد.. رياح مثيرة للأتربة والقاهرة تسجل 34 درجة عظمى

ترتفع درجات الحرارة غدًا الأحد، ليسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن مدن القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة معرضة للأتربة العالقة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. حالة الطقس ودرجات الحرارة

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس سيناء حارا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فحار نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور العظمى 32 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 21 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55 للعظمي و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية حارة نهارًا، فيما تكون دافئة على السواحل الشرقية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويسود جنوب سيناء طقس حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس والرياح والأتربة

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا، والرياح نشطة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 15 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.