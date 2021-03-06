لايف

طقس غد الأحد.. دافئ على القاهرة حار جنوبا وشبورة صباحا

شديد البرودة ليلا
دعاء محمود 4:35 م, السبت, 6 مارس 21 4:35 م, السبت, 6 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد البلاد غدًا الأحد، طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

بينما طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الغربية فيما يكون باردا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس في الصعيد

وعلى جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-3-2021 فى مصر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و 09  للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 1-3-2021 فى مصر

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-3-2021 فى مصر

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

تحقيقات اعتداء محصل وسائق على سيدة: رفضت دفع الأجرة وكسرت زجاج الأتوبيس

أماني عوض 4:13 م, السبت, 6 مارس 21

«نقي كويس».. السيسي يوقف موكبه لشراء فاكهة ويوجه بعلاج البائع على نفقة الدولة (فيديو)

المال - خاص 4:03 م, السبت, 6 مارس 21

محافظ القاهرة يوجة برفع كفائة حدائق العاصمة لتوفير متنفس للمواطنين

عصام عميرة 3:53 م, السبت, 6 مارس 21

غرامة كمامات بقيمة 20.8 مليون جنيه خلال فبراير.. وغلق 17 ألف محل مخالف (جراف)

أماني عوض 3:07 م, السبت, 6 مارس 21

وزيرة البيئة تتفقد مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

عصام عميرة 2:46 م, السبت, 6 مارس 21

وزيرة البيئة تشهد اصطفاف معدات المرحلة الأولى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية

عصام عميرة 2:35 م, السبت, 6 مارس 21