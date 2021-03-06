طقس غد الأحد.. دافئ على القاهرة حار جنوبا وشبورة صباحا

تشهد البلاد غدًا الأحد، طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

بينما طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الغربية فيما يكون باردا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس في الصعيد

وعلى جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و 09 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.