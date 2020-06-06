طقس غد الأحد.. حار نهارًا والعظمى في القاهرة 39 درجة

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا الأحد، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، غائم جزئي والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا لطيف ليلا، غائم جزئي، والرياح معتدلة.

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 21 والعظمى 39، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، الصغرى 26، والعظمى 31، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 31، بينما دمنهور الصغرى 20، والعظمى 36.