طقس غد الأحد.. حار رطب نهارًا مع شبورة مائية

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الأحد حار رطب نهارًا، لطيف ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة أحيانًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح نشطة على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37، والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31، والصغرى 24.

وشرم الشيخ العظمى 39، والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28، ودمنهور العظمى 34، والصغرى 23.

وتسجل درجة الحرارة، غدًا الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و28 للصغرى، فيما تسجل محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 38، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى، و36 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 86 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى، و18 للصغرى.

طقس اليوم السبت

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم السبت، طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا، لطيفًا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وعلى السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة.