طقس غد الأحد.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة

تنخفض درجات الحرارة غدًا الأحد، ليسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

أمطار على السواحل

وعلى السواحل الشمالية فالطقس معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا، مع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية.

طقس جنوب سيناء

أما طقس جنوب سيناء، فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

شديد الحرارة

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط غرباً.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 25، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 25 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 31، والمحسوسة 38 عظمى و 32 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمى و 29 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 24 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 23، والمحسوسة 36 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 47 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 44 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 45 عظمي و 26 صغري، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 46 عظمي و 27 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري. حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط علي القاهرة.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة غرباً.

فيما تكون حالة الطقس علي جنوب سيناء، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما طقس شمال وجنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي جنوب غرب البلاد.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.