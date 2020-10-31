طقس غد الأحد.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية

تنخفض درجات الحرارة غدًا الأحد، ليسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار علي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والسلوم ومطروح والاسكندرية.

أما طقس السواحل الشمالية فمعتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا علي السواحل الشرقية، لطيف ليلا، مائل للبرودة ليلا علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي السواحل الغربية.

حالة الطقس في سانت كاترين

وعلي جنوب سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل إلي حد السيول علي مناطق من وسط وجنوب سيناء.

كما تتساقط الأمطار علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والتي تضم حلايب وشلاتين، رأس بيناس وسانت كاترين.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلي المتوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب البلاد وتضم الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأحد، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت هيئة الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

وتتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة علي القاهرة والوجه البحري.

وأشارت إلي أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

الطقس في الاسكندرية اليوم

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح والاسكندرية).

فيما يكون طقس جنوب سيناء، مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

كما تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين، سانت كاترين).

أما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما يكون طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وتتساقط الأمطار الخفيفة علي بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط، المنيا، بحيرة ناصر وأبو سمبل).

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.