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طقس غد الأحد.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة على سيناء والصعيد

معتدل ليلا
دعاء محمود 4:59 م, السبت, 1 مايو 21 4:59 م, السبت, 1 مايو 21

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ترتفع درجات الحرارة غدا الأحد، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السواحل الشمالية حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس شديدة الحرارة
حر

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20.

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أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

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وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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