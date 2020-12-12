طقس غد الأحد.. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية الغربية دافئ نهارًا، فيما يكون مائل للحرارة علي السواحل الشرقية، بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز علي غرب البحر المتوسط.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال وجنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والاتربة علي شمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 60% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة الطقس اليوم في مصر

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم السبت، دافئة نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا شرقا.

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة، وتشهد بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيوة وسيدي براني نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح جنوبية غربية.