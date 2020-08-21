طقس غدٍ السبت.. مائل للحرارة ورياح مثيرة للأتربة

يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

طقس السواحل الشمالية وسيناء

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية.

أما طقس جنوب سيناء فحار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

طقس شمال وجنوب البلاد

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة غد السبت، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 38 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، علي القاهرة الكبري والوجه البحري مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة أن طقس جنوب سيناء حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.