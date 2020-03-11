طقس غدٍ الخميس.. أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للرمال

القاهرة تسجل درجات حرارة تصل الصغرى إلى 12 والعظمى 23، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 19، بحسب هيئة الأرصاد الجوية

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن طقس غدٍ الخميس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى، فيما يكون طقس الوجه البحري معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتشهد منطقة شمال الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على القاهرة: الصغرى 12، والعظمى 23، والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 19، وشرم الشيخ الصغرى 20، والعظمى 27، والغردقة الصغرى 16، والعظمى 26.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الفترة من الخميس 12 مارس إلى السبت المقبل تساقط أمطار شديدة الغزارة وتكون رَعدية فى بعض الأحيان، فيما تنشط حركة الرياح خلال تلك الفترة.

كما تنخفض درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبل إلى 17 للعظمى، و11 للصغرى فى القاهرة الكبرى، وتصل درجة الحرارة على الوجه البحري إلى 16 درجة للعظمى، و10 للصغرى.

وتضطرب حالة البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، بحسب بيان درجت الحرارة الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

فيما تعتدل حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

اضطراب في الملاحة البحرية

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح خلال طقس غدٍ الخميس على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل.

مجلس الوزراء يقرر تعطيل العمل بسبب حالة الطقس

وقرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدًا الخميس، الموافق 12 مارس 2020؛ نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقع.

ونصّ على أن يُستثنى من إجازة الغد العاملون فى المرافق الحيوية، التى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات، والمطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وصدر القرار في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

وسوف يعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء؛ لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.