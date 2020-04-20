طقس غدٍ الثلاثاء.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس مائل الحرارة نهارًا بارد ليلًا، وتكون هناك شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة والوجه البحري.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًّا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على القاهرة، فإن الصغرى 17، والعظمى 32، والإسكندرية الصغرى 16، والعظمى 29، أما شرم الشيخ الصغرى 23، والعظمى 30.