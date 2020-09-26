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طقس غدٍ الأحد.. حار نهارًا والرطوبة 70% علي القاهرة

شبورة صباحا
دعاء محمود 7:05 م, السبت, 26 سبتمبر 20 7:05 م, السبت, 26 سبتمبر 20

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يسود القاهرة الكبري والوجه البحري، غدًا الأحد، طقس حار نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة.

معتدل علي السواحل

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحاً، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة.

شديد الحرارة

أما طقس شمال وجنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي شمال الصعيد.

الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 35 للعظمى، و 24 صغرى.

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أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 25 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 28 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، والمحسوسة 37 عظمى و 27 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة غدًا الأحد، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 25 صغري.

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وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى، والمحسوسة 39 عظمي و 24 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 25 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة الطقس اليوم

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

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أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

فيما يكون طقس جنوب سيناء، حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس علي جنوب الصعيد شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2:2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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