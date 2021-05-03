طقس غدًا الثلاثاء.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة عظمى

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، غدًا الثلاثاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس السواحل الشمالية حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد فحار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة معتدل ليلًا، والرياح معتدلة. الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 34، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 37، والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 42، والصغرى 25 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى، و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس، اليوم الاثنين، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، أما حالة الطقس على جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وأفادت الأرصاد بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.